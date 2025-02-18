Платформа для стейкинга Core Foundation присоединяется к идее Maple по выпуску ликвидного токена под залог кастодиальных фондов

Платформа для стейкинга биткоина Core Foundation, разработавшая токен IstBTC, объявила о партнерстве с институциональным кредитным протоколом Maple Finance и ведущими кастодианами – BitGo, Copper и Hex Trust.
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