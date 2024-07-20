Новосёловка Первая — наша. Теперь понятно, почему ВСУ панически боятся группировки «Центр»

Александр Ситников 19 июля 2024 г., 21:31 «Херои» жалуются на работу русской РЭБ, которая глушит бандеровские дроны Русская армия вошла в поселок Прогресс на западе от Очеретина, пишет, ссылаясь на оперативные данные, ТГ-канал «Синяя борода».