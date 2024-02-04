Зачем хозяйки кладут туалетную бумагу в холодильник и еще 6 советов, которых избавят от домашних хлопот

Ведение домашнего хозяйства порой отнимает много сил и времени. Но что, если можно справиться с бытовыми трудностями на порядок быстрее? Наши советы помогут вам превратить каждодневную рутину в интересный эксперимент.
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