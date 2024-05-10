Легковушка сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Сакском районе

По предварительным данным сегодня в 09:00 на автодороге Симферополь-Евпатория в селе Орехово Сакского района водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Новый Renault Duster на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 15-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа на лево по ходу движения транспортного средства.
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