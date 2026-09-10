Канада включила в санкционный список глав МЧС и Росмолодежи

Канадские власти ввели санкции против восьми россиян, включая руководителя Росмолодежи Григория Гурова и главу МЧС Александра Куренкова.
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