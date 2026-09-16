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Рязанские новости

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В Рязани мошенники рассылают фейковые сообщения от поликлиники

В Рязани мошенники рассылают фейковые сообщения от поликлиники

Пациентам рассылают сообщения с просьбой подтвердить прикрепление к больнице или открепиться. Медучреждение предупреждает, что это мошенничество и просит не отвечать на такие сообщения.

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