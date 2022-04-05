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Рязанское правительство поддержало инициативу о предоставлении инвесторам земель в аренду за рубль

Рязанское правительство поддержало инициативу о предоставлении инвесторам земель в аренду за рубль

Во вторник, 5 апреля, на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов обратился к участникам с просьбой поддержать инициативу об установлении аренды 1 рубль за земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов.

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