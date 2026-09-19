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Царьград

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«Челябинск» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 и поднялся на 13-е место

«Челябинск» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 и поднялся на 13-е место

В матче 12-го тура Первой лиги футболисты «Челябинска» нанесли поражение «Уфе». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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