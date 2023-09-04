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Курс военной подготовки в вузах будет обновляться под новые технологии

Курс военной подготовки в вузах будет обновляться под новые технологии

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Минобрнауки рассказали, что материалы курса военной подготовки в вузах будут обновляться под новые технологииКурс основ военной подготовки в вузах должен обновляться по мере возникновения новых технологий в сфере.

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