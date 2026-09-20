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Мировое обозрение

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрёк победу России в конфликте на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрёк победу России в конфликте на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире программы «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда» дал жесткую оценку реальному военному потенциалу Соединенных Штатов и перспективам украинского конфликта.

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