#раскладка Они уже озверели от безнаказанности. Придёт время, когда они на коленях будут просить пощады, но это будет потом, а пока они все больше беспределят, так как думают, что те, кто их сейчас покрывает, потом не забудут их «вклад», но по истории всегда было обратное.
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