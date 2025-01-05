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НХЛ. «Чикаго» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Питтсбурга», «Анахайм» встретится с «Тампой»

НХЛ. «Чикаго» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Питтсбурга», «Анахайм» встретится с «Тампой»

«Каролина» будет играть против «Питтсбурга», «Бостон» встретится с «Айлендерс», «Торонто» примет «Филадельфию», «Анахайм» – «Тампу».

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