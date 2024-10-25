Разработчики будут маркировать видеоигры

В России стартовал эксперимент по добровольной маркировке видеоигр, сообщает Коммерсант. При оценке игр учитываются различные факторы, включая демонстрацию жестокости, курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также использования нецензурной лексики.
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