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SpaceX показала изнутри GigaBay: 24 ракеты Starship будут собирать одновременно с помощью 420-тонного крана

SpaceX продолжает строить инфраструктуру для программы Starship. Вице-президент компании по запускам Кико Дончев опубликовал фотографию изнутри нового гигантского ангара GigaBay, который возводится во Флориде.

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