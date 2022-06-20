Экс-подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму-"библиотеку" в Мариуполе

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров показал тайную тюрьму-"библиотеку" в аэропорту Мариуполя, в которых, по его словам, в период с 2014 по 2015 годы содержались сторонники Донецкой народной республики и ополченцы.