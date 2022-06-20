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Экс-подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму-"библиотеку" в Мариуполе

Экс-подполковник СБУ Прозоров показал тайную тюрьму-"библиотеку" в Мариуполе

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров показал тайную тюрьму-"библиотеку" в аэропорту Мариуполя, в которых, по его словам, в период с 2014 по 2015 годы содержались сторонники Донецкой народной республики и ополченцы.

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