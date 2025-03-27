Жёны бьют тревогу: переведенные в 225-й полк военные ВСУ пропали под Сумами

Родственники украинских бойцов не могут связаться с солдатами, отправленными в Сумскую область.В Сумской области родственники разыскивают десятки украинских военнослужащих, переведённых в 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.
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