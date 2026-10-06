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Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора Руслана Кухарука и родила дочь Екатерину

Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора Руслана Кухарука и родила дочь Екатерину

40-летняя актриса и режиссёр Надежда Михалкова снова вышла замуж. Её избранником стал 47-летний Руслан Кухарук — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа.

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