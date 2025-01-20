Kia Sorento 2024-2025 оказались с серьёзным недостатком: у десятков тысяч машин проблемы со светом

Kia объявила о массовом отзыве 74 469 автомобилей Sorento моделей 2024 и 2025 годов выпуска. Причина заключается в ошибке программного обеспечения блока управления кузовом (BDC), из-за которой фары и задние фонари могут перестать работать.
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