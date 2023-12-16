«Изоморфный космический дизайн», «полноэкранный режим» и «герметичный корпус, соответствующий требованиям Ultra». Nubia перечислила ключевые характеристики Nubia Z60 Ultra

Nubia опубликовала несколько тизеров, посвященных будущему флагману Nubia Z60 Ultra. В новых заметках в социальной сети Weibo и на новых картинках разработчики устройства перечислили его ключевые особенности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии