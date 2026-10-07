Ларионов про Малкина, Кросби и Летанга: «Через 5-6 лет им поставят бронзовые статуи в Питтсбурге, где они одержали много выдающихся побед и стали легендами»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о будущем Евгения Малкина . «Может ли он играть дальше? Если человек получает удовольствие, если ему игра в радость, то почему нет? Тем более у них тройка, которая играет вместе уже долгие годы: Крис Летанг , Сидни Кросби , Малкин.