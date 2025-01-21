Указ Трампа отводит 75 дней на решение судьбы TikTok в США Именно благодаря вмеш...

Указ Трампа отводит 75 дней на решение судьбы TikTok в СШАИменно благодаря вмешательству Дональда Трампа (Donald Trump) в минувшее воскресенье период вынужденной неактивности социальной сети TikTok в США ограничился несколькими часами.
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