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Указ Трампа отводит 75 дней на решение судьбы TikTok в США Именно благодаря вмеш...

Указ Трампа отводит 75 дней на решение судьбы TikTok в США Именно благодаря вмеш...

Указ Трампа отводит 75 дней на решение судьбы TikTok в СШАИменно благодаря вмешательству Дональда Трампа (Donald Trump) в минувшее воскресенье период вынужденной неактивности социальной сети TikTok в США ограничился несколькими часами.

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