Спортсмены из Северного отличились на Всероссийских соревнованиях по акватлону

Всероссийские соревнования по триатлону в дисциплине акватлон завершились в Кирове. Спортсмены Московской академии современного пятиборья, расположенной в районе Северный, завоевали пять медалей, в том числе одну высшей пробы.
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