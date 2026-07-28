В Перми выявили 4500 объектов без зарегистрированных прав

Департамент имущественных отношений администрации Перми продолжает работу по установлению правообладателей объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), однако права на данные объекты не зарегистрированы в установленном порядке.
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