Валерия связала похудение Пригожина с исчезновением мучившего его храпа

Певица Валерия рассказала, что ее муж, продюсер Иосиф Пригожин избавился от храпа, когда похудел, передает РИА Новости.
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