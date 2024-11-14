Спиридон Килинкаров: США хотят узнать, как разворовывали из «помощь» в Украине

Американский предприниматель Илон Маск, который входит в команду избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что после завершения конфликта в Украине потребуется провести аудит американской помощи Киеву.
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