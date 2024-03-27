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Подросткам из разных регионов страны массово поступают сообщения с прямыми предложениями

Подросткам из разных регионов страны массово поступают сообщения с прямыми предложениями

совершить теракт за деньги и угрозами в случае отказа  Все мы прекрасно понимаем, чьи уши торчат за такой «рассылкой».

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