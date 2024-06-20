Закрасившему двойную сплошную жителю Подмосковья грозит штраф

Мужчина решил поменять дорожную разметку в посёлке Дрожжино.Правоохранительные органы привлекли к ответственности мужчину, который закрасил дорожную разметку в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа.
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