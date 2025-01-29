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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот о 1-м месте «Ливерпуля» в ЛЧ: «Это хорошо, но ничего не гарантирует. Среди 4 возможных соперников есть тот, с которым не хочется встречаться, когда ты финишируешь первым»

«Насыщенная игра с большим количеством моментов, как и ожидалось по двум причинам. Первая: оба тренера любят высокий прессинг и развитие атак от своих ворот.

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