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Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу пэрэмоги

Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу пэрэмоги

На днях довелось поучаствовать в забавной политической дискуссии, в которой мне задали кристально чистый в своей незамутнённости вопрос: а на что евроукры вообще рассчитывали, собираясь воевать с Россией? Ведь геноцид русскоязычных и вступление в НАТО, хоть они там на окраинном хуторе и притворяются, что не понимают, означает именно это — полноценную войну с Российской Федерацией.

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