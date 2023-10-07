Театр абсурда
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Театр абсурда

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Осеннее настроение

Вот и наступила дождливая осенняя пора. Состояние сонливое, настроение апатичное, работать не хочется от слова совсем.

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