Врач рассказала, как определить болезнь по поведению человека Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила, как на основании, казалось бы, обычных симптомов можно понять, чем человек болеет.
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