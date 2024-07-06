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Такер Карлсон назвал Орбана единственным человеком в Европе, который способен остановить разрушение Украины

Такер Карлсон назвал Орбана единственным человеком в Европе, который способен остановить разрушение Украины

Пожалуй, единственный из облеченных властью в ЕС реально независимый политик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает предпринимать максимально возможные усилия по мирному разрешению украинского конфликта, предупреждая, что дальнейшая его эскалация грозит безопасности всей Европы.

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