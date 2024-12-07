БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Возвращение гребного колеса

Возвращение гребного колеса

Многие считают, что гребное колесо стало использоваться в качестве судового движителя одновременно с появлением парохода, а первым колёсным судном, совершавшим регулярные рейсы, был пароход «Клермонт» (США, 1807).

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