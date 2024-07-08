В Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года

8 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся вопросов игорного бизнеса. Помимо всего прочего, в документе закреплен запрет на продажу энергетических напитков лицам младше 21 года, сообщает Zakon.
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