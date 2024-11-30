Восемь неожиданных фактов о фильме «Служебный роман», которые могли бы удивить советского зрителя Ольга ВайленкоФильм «Служебный роман» Эльдара Рязанова — не просто культовая комедия, а настоящая киноэпопея, которая стала неотъемлемой частью новогодних традиций для многих поколений зрителей.