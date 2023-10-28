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Закон и Порядок

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Иран грозит открыть «новые фронты» против США

Иран грозит открыть «новые фронты» против США

Глава МИД Ирана: против США могут открыться новые фронты из-за поддержки Израиля Если США продолжат свои действия в рамках поддержки Израиля, то против них могут открыться новые фронты, заявил глава МИД Ирана.

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