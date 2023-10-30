9 медалей завоевали братчане на Открытом первенстве Ангарска по дзюдо

28 октября, в день, когда родился великий создатель современного дзюдо Дзигоро Кано, в Ангарске прошло Открытое первенство Ангарского городского округа, посвященное памяти уважаемого тренера-преподавателя Л.
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