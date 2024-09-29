Главный штурман Тихоокеанского флота Витютнев скончался во время марафона

Трагедия произошла во время марафона «Мосты Владивостока» в столице Приморского края.Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов в своем Telegram-канале сообщил о смерти главного штурмана Тихоокеанского флота, капитана первого ранга Евгения Витютнева.