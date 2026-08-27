Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

UKMTO: в Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер

UKMTO: в Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер

Нефтяной танкер подвергся атаке в Ормузском проливе, он был поражен снарядом. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO), ссылаясь на местные власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии