UKMTO: в Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер

Нефтяной танкер подвергся атаке в Ормузском проливе, он был поражен снарядом. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO), ссылаясь на местные власти.
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