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Меркурис: Зеленского злят российские ответные удары на украинские атаки дронами

Меркурис: Зеленского злят российские ответные удары на украинские атаки дронами

Владимир Зеленский раздражен масштабными ответными ударами российской армии и требует ускорить производство беспилотников, однако ВС РФ продолжают наносить высокоточные поражения по критическим объектам и складам противника, задействованным при участии НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

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