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Малоизвестные подробности битвы за Москву в публикациях "Родины"

Малоизвестные подробности битвы за Москву в публикациях "Родины"

Сентябрь, 20157000 героев-панфиловцев. К. Дроздов"Сформированная в 1941 году Иваном Васильевичем Панфиловым 316-я стрелковая дивизия с августа начала свой боевой путь под Новгородом, а в октябре была переброшена на Волоколамское направление.

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