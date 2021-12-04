Малоизвестные подробности битвы за Москву в публикациях "Родины"

Сентябрь, 20157000 героев-панфиловцев. К. Дроздов"Сформированная в 1941 году Иваном Васильевичем Панфиловым 316-я стрелковая дивизия с августа начала свой боевой путь под Новгородом, а в октябре была переброшена на Волоколамское направление.