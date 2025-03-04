Юрий Матей: "Для поиска талантов нужно вернуться к прежнему опыту"

В Молдове, чтобы лучше разглядеть юные таланты, нужно вернуться к прежнему опыту, когда специалисты ездили по республике и в ходе этих поездок отбирали талантливых детей в разных областях, и это было очень эффективно.
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