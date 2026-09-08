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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА перехватил Олейникова у «Рубина», скандал с Худайбердиевой, «Динамо» просит отменить красную Тюкавина, Хачанов и Мирра в 1/4 US Open, Лунева и Лещука могут наказать за кричалку и другие новости

1. ЦСКА перехватил Олейникова у «Рубина» – он не приехал на медосмотр, и казанцы, похоже, сильно недовольны поступком футболиста .

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