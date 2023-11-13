"Известия": в ЮУрГУ сделали приложение для борьбы с цифровой зависимостью

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали мобильное приложение "Цифровая аскетика", которое должно помогать школьникам и студентам младших курсов бороться с цифровой зависимостью.
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