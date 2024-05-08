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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Я думаю, это лишь первая из многих побед Норриса»

Алонсо высказался о первой победе Норриса в «Формуле-1». Пилот «Астон Мартин» отметил, что был очень рад за Ландо, поскольку считает его очень талантливым гонщиком, и что этого успеха он добился по праву.

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