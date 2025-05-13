В Братске продолжается выбор территорий для благоустройства в 2026 году

В Братске продолжается выбор территорий, которые будут благоустроены в 2026 году. Лидируют прибрежная зона в Падуне, парк в 25-м микрорайоне и территория в 14-м микрорайоне – именно за них сейчас голосуют горожане активнее всего, сообщает пресс-служба администрации города.
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