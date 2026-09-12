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Царьград

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ИКИ РАН сформирует программу экспериментов для РОС через год

ИКИ РАН сформирует программу экспериментов для РОС через год

Академик Анатолий Петрукович из ИКИ РАН сообщил, что долгосрочная программа экспериментов для Российской орбитальной станции будет сформирована в течение года.

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