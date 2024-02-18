В Рязани произошла авария у Дягилевского поста с 2-я пострадавшими

Авария произошла около 22:40 на улице Московское шоссе у дома № 120. По предварительной информации полиции, 29-летняя жительницы Рыбновского района на Skoda Octavia врезалась в Lada Granta под управлением 24-летней жительницы Рязанского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии