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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани произошла авария у Дягилевского поста с 2-я пострадавшими

В Рязани произошла авария у Дягилевского поста с 2-я пострадавшими

Авария произошла около 22:40 на улице Московское шоссе у дома № 120. По предварительной информации полиции, 29-летняя жительницы Рыбновского района на Skoda Octavia врезалась в Lada Granta под управлением 24-летней жительницы Рязанского района.

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