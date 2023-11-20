В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ БОЙЦОВ СВО НЕ ПУСТИЛИ В БАР И ОБСТРЕЛЯЛИ Компания товарищей пришла в один из баров, чтобы отметить получение орденов Мужества.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 20.11.2023
Комментарии
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Михалыч
ФАДН - это контора РОГА И КОПЫТА. Куда смотрел Мишустин когда утверждал эту контору и ее аморфные планы. "Слишком далеки они от народа"
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18 час.
Малк
Видать все силовики у нас в стране и чиновники "местного разлива" ждут конкретной отмашки Президента по вопросу мигрантов, иначе они решать вопросы с мигрантами или вообще не будут или будут имитировать бурную деятельность в этой сфере. Если все чиновники только и будут ждать, когда в тот или иной вопрос вмешается лично глава государства.... то так мы далеко не уедем! Его на все насущные вопросы не хватит!
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
расстрелять тварей и сжечь бар
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32 мин.
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