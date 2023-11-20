ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 20.11.2023

Малк

Видать все силовики у нас в стране и чиновники "местного разлива" ждут конкретной отмашки Президента по вопросу мигрантов, иначе они решать вопросы с мигрантами или вообще не будут или будут имитировать бурную деятельность в этой сфере. Если все чиновники только и будут ждать, когда в тот или иной вопрос вмешается лично глава государства.... то так мы далеко не уедем! Его на все насущные вопросы не хватит!