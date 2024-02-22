В России назвали средний размер потребкредита

Чаще всего россияне берут в долг у банков от 200 до 500 тысяч рублей, а средний чек потребительского кредита в стране составляет около 700 тысяч рублей, рассказали эксперты финансового маркетплейса Банки.
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